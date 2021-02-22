Держтуризм залучить міжнародних експертів до навчання персоналу сфери послуг – Олеськів

Державне агентство розвитку туризму залучить міжнародних експертів для організації і проведення навчань для персоналу сфери послуг.

Про це голова Держтуризму Мар’яна Олеськів розповіла в коментарі кореспонденту Укрінформу.

"Цього року планується організація навчань для працівників туристичного бізнесу із залученням міжнародних експертів", – сказала Олеськів.

Вона зауважила, що в підвищенні кваліфікації персоналу сфери послуг Держтуризм орієнтується на досвід Туреччини, Грузії та Австрії.

Так, Олеськів зазначила, що ДАРТ сприятиме створенню короткотермінових програм з менеджменту туристичними територіями та створення туристичного продукту у провідних навчальних закладах країни.

Водночас голова Держтуризму зауважила, що на сьогодні впроваджуються освітні програми та міжнародні програми обміну досвідом серед представників малого та середнього туристичного бізнесу: "Зараз ми почали співпрацювати з однією з таких програм Федерального міністерства економіки і енергетики Німеччини Fit for Partnership".

Олеськів додала, що найближчим часом Навчально-науковий інститут неперервної освіти спільно з Національним університетом біоресурсів та природокористування України проведе навчання для екскурсоводів, які працюють або планують працювати в зоні відчуження. За її словами, Держтуризм бере активну участь у організації цього курсу.

Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого 2021 року представники Мінкультури, Мінекології, Держтуризму і ДАЗВ підписали меморандум про співпрацю для створення сприятливих умов розвитку туризму в Чорнобильській зоні.

Підписаний меморандум має сприяти розвитку туристичної привабливості Чорнобильської зони та перетворенню її на туристичний "магніт". Він дасть змогу відвідувачам ознайомитися з культурною спадщиною Київського Полісся та природним розмаїттям краю, що має стимулювати відродження територій, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Документ також стане поштовхом для суспільного обговорення трагедії на національному та міжнародному рівнях.