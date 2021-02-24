Проєкт нового корпусу музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття отримав пів мільйона гривень

Івано-Фраківська облрада виділила 500 тисяч гривень на розроблення проєкту будівництва ще одного корпусу Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Коломийський міський голова Богдан Станіславський у Фейсбуці.

"Обласна рада виділила 500 тисяч на розроблення проєкту будівництва ще одного корпусу Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття", – написав Станіславський.

За його словами, перший проєкт добудови був виготовлений ще 1893 року.

"Ми візьмемо його за основу, доопрацюємо та виставимо на публічне обговорення. Після цього розпочнемо пошук коштів. Вірю, що завдяки приватним пожертвам, коштам громади та держави зможемо втілити цю ідею в життя", – зазначив міський голова.

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Він зауважив, що у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття зберігається багато експонатів, які через брак площі не можуть експонуватись одночасно.

Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського розміщений у центральній частині Коломиї, в будинку колишнього Народного дому, який спорудили на кошти української громадськості. Зібрання музею налічує близько 50 тисяч експонатів, що репрезентують усі види традиційного народного мистецтва гуцулів та покутян: художнє оброблення дерева (різьба, інкрустація, випалювання), художнє оброблення металу та шкіри, гончарство, декоративне ткання, килимарство, вишивку та одяг, писанковий розпис.