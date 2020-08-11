Музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття матиме інклюзивний сайт

У Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського, що в Коломиї на Івано-Франківщині, взялися за розроблення інклюзивної версії сайту закладу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті музею.

"Завдяки підтримці Українського культурного фонду Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського розпочинає роботу над проєктом з адаптації вебсайту Музею відповідно до міжнародних стандартів вебдоступності. Ми прагнемо зробити увесь наш океан інформації сучаснішим і ще доступнішим для користувачів інтернет-мережі, зокрема для осіб з інвалідністю", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до роботи над проєктом залучено команду тестувальників з інвалідністю – агенцію Inclusive It. Заплановане в межах проєкту створення інклюзивної англомовної версії сайту має відкрити надбання музею для міжнародної аудиторії.

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Сайт Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського активно діє з 2009 року. За інформацією музейників, нині це ресурс із вичерпним обсягом музейної та мистецької інформації. Тут висвітлено поточні й архівні виставки, музейні події та заходи, результати пошукової роботи, діяльність творчих майстерень. Також надано можливість оглянути оцифровану колекцію самобутніх витворів народного мистецтва, ознайомитися з численними музейними виданнями, науковими статтями, відвідати музей online у повному віртуальному турі.

У музеї переконані, що створення інклюзивної версії сайту сприятиме наданню рівноцінного доступу до ресурсів закладу та забезпеченню рівних можливостей для особистісного розвитку та самореалізації усіх громадян і спільнот.