На Буковелі закриють ресторани з 22 до 28 лютого

На території гірськолижного курорту "Буковель" із 22 до 28 лютого закриють заклади громадського харчування.

Про це на пресконференції в Івано-Франківську повідомив перший заступник начальника ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Микола Сендецький, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу про роботу Буковелю з 22 лютого.

"Ми розділяємо Буковель на дві частини. До нашої компетенції входить контроль за закладами харчування. Вони не повинні були працювати під час локдауну і, аналогічно, не мають працювати з 22 до 28 лютого", – повідомив Сендецький.

Він зауважив, що за дотриманням карантинного режиму на Буковелі стежитимуть додаткові групи фахівців, які щодня перевірятимуть заклади громадського харчування на території гірськолижного курорту.

"Носіння масок на вулиці, біля витягів, дотримання дистанції – компетенція поліції", – додав Сендецький.

За його словами, всі, хто катається на Буковелі, мають захисні шоломи, тому ймовірність захворіти там зменшується у рази.

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У Держпродспоживслужбі пояснили, якщо люди проживають у готелі і сніданок входить до вартості проживання, то це не вважатимуть порушенням. Обід і вечерю постояльцям мають доставляти у готельний номер або продавати на виніс.

Як повідомляв Укрінформ, на Прикарпатті через високе зростання захворювання на COVID-19 обласна комісія ТЕБ і НС 17 лютого ухвалила рішення закрити заклади громадського харчування з 22 до 28 лютого, окрім роботи на виніс. В області з 22 лютого заборонили проводити будь-які масові заходи. Тут закриють кінотеатри, театри, нічні клуби та інші розважальні заклади.

Буковель – найбільший гірськолижний курорт України, частка якого (підйомники, готелі, земля) належить державі. Розташований неподалік від села Поляниця Яремчанської міської ради, біля підніжжя гори Буковель на висоті 920 метрів над рівнем моря.