Пекін став найпривабливішим напрямком для туристів на китайський Новий рік

У дні свята Весни столиця КНР прийняла понад 6,63 млн туристів, що майже вп’ятеро перевищує торішні показники за аналогічний період.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міжнародне радіо Китаю.

«Пекін став найпривабливішим напрямком для туристів під час тижневих канікул з нагоди свята Весни: у святкові дні китайська столиця прийняла понад 6,63 млн туристів, що в 4,5 раза більше, як порівняти з аналогічним періодом попереднього року. Про це свідчать дані Управління культури та туризму міста Пекін», – йдеться в повідомленні.

За даними управління, в період канікул з 11 до 17 лютого доходи Пекіна від туризму становили 4,25 млрд юанів (658 млн доларів США), збільшившись у 2,9 раза в річному обчисленні.

Читайте також: У Києві влаштують фестиваль гігантських китайських ліхтарів

Понад 1,72 млн відвідувань столиці здійснили туристи з інших регіонів країни, доходи Пекіна від гостей з інших міст становили 2,67 млрд юанів, збільшившись у 1,8 раза у річному обчисленні.

Торгові вулиці Ванфуцзін і Цяньмень у центрі Пекіна стали одними з найбільш відвідуваних туристичних місць під час свят: там побували 895 тис. і 624 тис. туристів відповідно.

Фото: Xinhua