Пекін став найпривабливішим напрямком для туристів на китайський Новий рік
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міжнародне радіо Китаю.
«Пекін став найпривабливішим напрямком для туристів під час тижневих канікул з нагоди свята Весни: у святкові дні китайська столиця прийняла понад 6,63 млн туристів, що в 4,5 раза більше, як порівняти з аналогічним періодом попереднього року. Про це свідчать дані Управління культури та туризму міста Пекін», – йдеться в повідомленні.
За даними управління, в період канікул з 11 до 17 лютого доходи Пекіна від туризму становили 4,25 млрд юанів (658 млн доларів США), збільшившись у 2,9 раза в річному обчисленні.
Понад 1,72 млн відвідувань столиці здійснили туристи з інших регіонів країни, доходи Пекіна від гостей з інших міст становили 2,67 млрд юанів, збільшившись у 1,8 раза у річному обчисленні.
Торгові вулиці Ванфуцзін і Цяньмень у центрі Пекіна стали одними з найбільш відвідуваних туристичних місць під час свят: там побували 895 тис. і 624 тис. туристів відповідно.
Фото: Xinhua