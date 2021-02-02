У Києві влаштують фестиваль гігантських китайських ліхтарів

У Києві на Співочому полі з 12 лютого до 28 березня триватиме фестиваль гігантських китайських ліхтарів під гаслом "Справжня ілюмінаційна магія".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці заходу в Фейсбуці.

Зазначається, що відвідувачі зможуть побачити понад 30 ілюмінаційних локацій. Вони розкриватимуть таємничий світ Піднебесної: легендарна теракотова армія, Велика китайська стіна, Долина квітів, дерево бажань з чарівними пандами, сичуанська опера, персонажі стародавніх китайських казок та легенд.

Спеціальним гостем програми стане гігантський Вогняний Лев, з яким можна буде зробити оригінальне фото на пам’ять. Усі інсталяції виготовлені вручну з натурального шовку і led-ламп, деякі досягають 6 метрів заввишки. Крім гігантських світлових фігур, на гостей чекають шоу-програма та фаєр-шоу у вихідні.

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Організатори нагадують про необхідність дотримання правил протиепідемічної безпеки. Зокрема, маскового режиму та соціальної дистанції.