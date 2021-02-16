Луцьк претендуватиме на звання «столиці підземель» у Європі

Луцьк хочуть перетворити на європейську "столицю підземель" завдяки проєкту з реконструкції вежі Чорторийських та відкриттю нових привабливих для мандрівників локацій.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Волинської облради Григорій Недопад за результатами зустрічі з польською делегацією на чолі з Генеральним консулом у Луцьку Славоміром Місяком.

"Наша співпраця із Польщею буде тільки поглиблюватися. Вже зараз маємо успішні реалізовані проєкти, серед яких – реконструкція вежі Чарторийських із підземеллями. Як відомо, у процесі реставрації знайдено нові підземелля, є перспективи їх сполучення з Костелом і потенційно, можливо, навіть із замком Любарта. Отже, Луцьк у перспективі може стати столицею підземель не тільки в Україні, але і в Європі. Польських гостей, безумовно, цікавить цей проєкт, а це означає, що нова туристична локація стане осередком туристів не тільки з України, але і з Польщі та інших країн Європи і світу", – зауважив Недопад.

Крім того, за його словами, в межах подальшої співпраці з польськими колегами заплановано відновлення знакової історико-культурної пам’ятки – Олицького замку Радзівіллів й перетворення його на популярний туристичний центр. Це має дати новий поштовх для розвитку Олицької громади, забезпечивши її робочими місцями та потоком туристів.

Як відомо, оборонна вежа Чорторийських – єдина вціліла башта зведеного у XIV-XV ст. Окольного замку Луцька. Реставраційні роботи у межах проєкту "Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Любліна та Луцька" розпочалися у жовтні 2019 року.

Олицький замок – споруда в Олиці Волинської області, що впродовж століть належала родині Радзівіллів. Перший на території сучасної України (за іншими даними – один із перших) прямокутних замків бастіонного типу. З часів радянської влади і до наших днів у приміщеннях замку розташовується Волинська обласна психіатрична лікарня № 2.

Фото: Богдан Климчук, Facebook