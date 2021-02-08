У Луцьку відкрили оновлений за невикористані через карантин кошти Центр туристичної інформації та послуг з автомобілем "Волинянкою" на місці рецепції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ інформаційної роботи Луцької міськради.

За словами начальниці управління туризму та промоції міста Катерини Теліпської, торік через карантин та протиепідемічні обмеження безліч подій довелося відкласти. Зекономлені кошти вирішили спрямувати на оновлення Центру туристичної інформації та послуг, що діяв у Луцьку з 2009 року.

Оновлення Центру передбачало ремонт фасаду та внутрішні роботи, заміну освітлення й елементів інтер’єру. "Родзинкою" приміщення стала рецепція, оформлена у формі автомобіля "Волинянки”.

"Це наш місцевий всюдихід, який виготовляли на Луцькому автомобільному заводі в 70-90-х роках. Це одна з наших туристичних фішок. Ми навіть організовуємо туристичні прогулянки містом на "Волинянці", – сказала під час презентації директор Центру Ірина Харчук і додала, що рецепцію можна використовувати і як фотозону.

Луцький центр туристичної інформації оновився «Волинянкою» / Фото: Луцька міськрада

Крім того, ремонт передбачав встановлення проєктора та проєкційного екрана для презентацій і тематичних кінопереглядів.

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Харчук розповіла, що основні напрямки роботи закладу – надання інформаційно-консультаційних послуг, промоційна діяльність, а також функціонування сувенірної крамниці. Зокрема, тут можна отримати безкоштовні путівники, буклети та туристичні мапи міста. На базі Центру функціонує також велопрокат, реалізується продукція місцевих виробників. Ще один напрямок діяльності – організація екскурсій та розроблення нових туристичних маршрутів.

Розташований оновлений Центр туристичної інформації та послуг за адресою вул. Сенаторки Левчанівської, 2.