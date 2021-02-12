У Бердянську розповіли, як розвиватимуть курортний потенціал

У курортному Бердянську Запорізької області за 1,3 мільйона гривень планують розробити 3D-мапу міста, оновити туристичний сайт і створити промовідео.

Як повідомляє "Бердянськ 24", про це заявила начальник відділу реклами курорту та туризму виконавчого комітету Бердянської міської ради Вікторія Міщенко під час зустрічі місцевої влади з керівниками баз відпочинку, санаторіїв та дитячих оздоровчих закладів міста, передає Укрінформ.

Так, за словами Міщенко, за бюджетний кошт планується реклама міста в 25 найбільших торговельних центрах України, промовідео про курортний Бердянськ з розміщенням на платформі YouTube та підключенням таргетованої реклами, розроблення 3D-мапи міста з аеропанорамами, виготовлення поліграфічної продукції, оновлення туристичного сайту міста.

На популяризування курортної привабливості Бердянська збираються виділити 1,3 млн гривень. Розраховують на взаємодію між владою та представниками курортного бізнесу.

Крім того, Вікторія Міщенко запропонувала місцевим бізнесменам налагодити співпрацю з колегами з прилеглих до Бердянська територій, які пропонують цікаві розваги.

Секретар міської ради Олександр Свідло також повідомив, що Бердянськ бере участь у роботі Національної туристичної організації, яка спільно з німецьким товариством GIZ планує реалізувати ідею про створення 110 туристичних локацій в Україні. Бердянськ разом з іншими населеними пунктами області може увійти до складу цієї великої туристичної локації. Крім того, Свідло запропонував представникам місцевого бізнесу вносити свої пропозиції до міської програми з популяризування курорту.

За результатами спілкування учасники зустрічі домовилися створити ініціативну групу, яка надасть свої пропозиції щодо організації форми взаємодії курортної сфери і влади. Склад цієї ініціативної групи сформують з усіх охочих.