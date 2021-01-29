У Бердянську з’явилася 4-метрова кульбаба

У Бердянську на «Алеї ковалів» ДНЗ «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» встановили металеву кульбабу заввишки 4 метри.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Автором штучної рослини став коваль Олександр Шапошник. У коментарі журналістам він зазначив, що працював над скульптурою впродовж трьох тижнів.

«На металеву квітку пішло 2 км проволоки. Діаметр самої кульбаби – 1,3 метра, висота – 4 метри», – розповів Шапошник.

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У вечірній час квітка світиться.

За словами автора, він хотів би, щоб з’явилася ціла галявина таких кульбаб. Для цього необхідно зробити ще хоча б 4-5 одиниць.

Фото: Бердянський машинобудівний професійний ліцей