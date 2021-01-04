Туристичний збір торік приніс Запорізькій області 6 мільйонів гривень

Місцеві бюджети Запорізької області за 2020 рік поповнилися на 6 мільйонів гривень туристичного збору.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДПС у Запорізькій області.

"З початку року до запорізьких місцевих бюджетів надійшло 6 мільйонів гривень туристичного збору. …із загальних надходжень 2,8 мільйона сплатили суб'єкти господарювання-юридичні особи, 3,2 мільйона – фізичні особи", – йдеться у повідомленні.

Найбільші прибутки від приймання туристів отримали Якимівський та Приазовський райони – майже 2,4 млн гривень, м. Бердянськ, Бердянський та Приморський райони – 2 млн гривень, м. Запоріжжя – 1,5 млн гривень.

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Загалом, за інформацією обласної ДПС, на території регіону зареєстровано 846 платників туристичного збору, серед яких 212 – СГД-юридичні особи, 634 – фізичні особи.

Як відомо, ставки збору встановлюють органи місцевого самоврядування – сільські, селищні, міські ради або ради об'єднаних територіальних громад. Розмір платежу за одну добу розміщення однієї особи не може перевищувати 0,5 відсотка від мінімальної заробітної плати для внутрішнього туризму та до 5 відсотків – для в’їзного туризму. Базу справляння збору становить загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання.