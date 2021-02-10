Закарпаттю січень приніс більше туристичного збору, ніж торік

Місцеві бюджети Закарпатської області за січень 2021 року поповнилися на понад пів мільйона гривень, що майже на 30% перевищує показник за аналогічний період 2020-го.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління туризму та курортів Закарпатської облдержадміністрації.

"Протягом січня 2021 року до місцевих бюджетів Закарпатської області сплачено 578,8 тис. грн туристичного збору, що майже на 29,9 відсотка більше аналогічного періоду минулого року", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільші суми туристичного збору надійшли до бюджетів територіальних громад с. Поляна – 134,5 тис. грн; с. Косонь – 77,3 тис. грн; м. Берегово – 70 тис. грн; м. Виноградів – 46,7 тис. грн; с. Пилипець – 45,6 тис. грн; с. Баранинці – 42,8 тис. грн; с. Жденієво – 34,8 тис. грн; с. Тур᾿я-Ремета – 22,1 тис. грн, м. Ужгород (обласний центр) – 22 тис. грн та смт Вишково – 21,9 тис. грн.

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Ставки збору встановлюють органи місцевого самоврядування – сільські, селищні, міські ради або ради об'єднаних територіальних громад. Розмір платежу за одну добу розміщення однієї особи не може перевищувати 0,5 відсотка від мінімальної заробітної плати для внутрішнього туризму та до 5 відсотків – для в’їзного туризму. Базу справляння збору становить загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання.

Як повідомляв Укрінформ, загальна сума надходжень до місцевих бюджетів від сплати туристичного збору в Україні 2020 року становила 130,6 млн гривень. Лідером став Київ із 34,7 млн гривень. Закарпаття із 6,4 млн гривень турзбору посіло шосте місце в топ-10.