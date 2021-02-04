Туристичний збір торік приніс місцевим бюджетам 130,6 мільйона гривень

Загальна сума надходжень до місцевих бюджетів від сплати туристичного збору в Україні 2020 року становила 130,6 млн гривень. Лідером став Київ із 34,7 млн гривень.

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму в Фейсбуці з посиланням на дані Державної податкової служби України, передає Укрінформ.

"Загальна сума надходжень (від сплати туристичного збору – ред.) до місцевих бюджетів становила 130 628, 24 тис. грн", – йдеться в повідомленні.

У трійці лідерів опинилися місто Київ – 34,7 млн грн, Одеська – 15,2 млн грн та Львівська області – 11,8 млн грн. Одразу за ними у списку – Київська область з 9,8 млн грн.

Також до топ-10 увійшли Харківська – 6,6 млн грн, Закарпатська – 6,4 млн грн, Запорізька – 6,2 млн грн, Івано-Франківська та Дніпропетровська області – по 5,6 млн грн. Замикає десятку лідерів Миколаївська область з 4,6 млн грн.

Як відомо, ставки збору встановлюють органи місцевого самоврядування – сільські, селищні, міські ради або ради об'єднаних територіальних громад. Розмір платежу за одну добу розміщення однієї особи не може перевищувати 0,5 відсотка від мінімальної заробітної плати для внутрішнього туризму та до 5 відсотків – для в’їзного туризму. Базу справляння збору становить загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання.