Волинь кличе туристів мандрувати «Стежками Ківерцівщини»

На Ківерцівщині Волинської області створили туристичний маршрут для шанувальників прогулянок пішки та на велосипедах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал «Район».

«У січні цього року Ківерцівський район став трохи привабливішим для мандрівників – піших і на велосипедах. Тридцятикілометровий туристичний маршрут «Стежками Ківерцівщини» дав можливість відкривати унікальні місця недалеко від дому та активно відпочивати навіть в умовах карантину», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що маршрут пролягає переважно лісовими і польовими ґрунтовими дорогами від східної околиці Ківерець через села Веснянка, Муравище, Озеро, Сокиричі, Дідовичі і закінчується у західній частині міста. Він двічі перетинає річку Конопельку, проходить через низку історичних та природних цікавинок.

Маршрут промаркований біло-зеленою фарбою за туристичними стандартами. Де не можна було робити позначки на деревах, встановили стовпчики. Уздовж стежок почали облаштовувати інформаційні стенди, адже маршрут охоплює багато цікавих об’єктів, про які знають не так багато навіть місцеві мешканці.

«Людям насправді цікаво не тільки якась умовна Ейфелева вежа, а й якийсь дерев'яний місточок через Конопельку. Вони з таким захватом лізуть туди робити селфі, що не передати. Або зустрічаємо місцевого дядька, який випасає два десятки кіз, яких він знає поіменно, то ми вже кілька разів їздили спеціально до того дядька, аби послухати його розповіді про кіз», – сказав керівник ГО «Біла ворона», яка реалізує проєкт «Стежками Ківерцівщини», Олег Вілігурський.

Читайте також: Зимовий відпочинок в Олешківських пісках показали у проморолику

Одне з найцікавіших місць, через які проходить маршрут, – територія військової бази ракетного полку, який базувався в ківерцівських лісах у 1960-х роках. Серед дерев збереглися бетонні ангари, де раніше стояли ракети з термоядерними боєголовками. Також можна розгледіти частини бетонних доріжок та стартових майданчиків. Про історію цих місць розповідають під час виїздів.

Мандрувати «Стежками Ківерцівщини» можна й самостійно: пішки, велосипедом або на лижах, якщо є достатньо снігу. Для цього «Біла ворона» розробила електронну мапу з позначками та фотографіями цікавих об’єктів, яку будуть наповнювати та вдосконалювати й надалі.

«Маршрут уже цілком функціональний, люди їздять ним, лишають відгуки. Звичайно, через погодні умови ще небагато людей ним скористалися, але з весною має бути більше», – зазначив керівник проєкту.

Зазначається, що ініціативу «Стежками Ківерцівщини» ГО «Біла ворона» реалізує завдяки підтримці в межах конкурсу грантів за проєктом «Участь в дії: практики взаємодії влади та громади», який впроваджує громадська організація «Розвиток Волині». Фінансується він у межах Фонду підзвітності міністерства закордонних справ Нідерландів.

Партнерами громадської організації у роботі над маршрутом були Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща» та Ківерцівська міська рада.

Оскільки маршрут потребує постійного догляду, оновлення маркування та промоції, ГО «Біла ворона» збирається проводити різні заходи, залучати школярів та інших зацікавлених, а також встановлювати стенди.

Фото: ГО «Біла ворона»