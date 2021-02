Зимовий відпочинок в Олешківських пісках показали у проморолику

На Херсонщині презентували відео про різновиди зимового відпочинку на території Національного природного парку "Олешківські піски".

Ролик опублікувала пресслужба Херсонської ОДА, передає Укрінформ.

"Запрошуємо до Херсонщини взимку. В цьому відео ви дізнаєтеся про можливий відпочинок в унікальній локації – Олешківські піски", – йдеться в описі відео​.

Серед ідей для відпустки в Олешківських пісках – катання на квадроциклах, пікнік з друзями, похід екостежками, прогулянка в Олешківському лісі, збирання грибів, прогулянки з домашніми улюбленцями, атмосферні фотосесії, екскурсії в пустелю Олешківські піски.

Читайте також: Херсонщина кличе туристів узимку погрітися в термальних джерелах

Відео створено в межах проєкту "Trip Must Go On" разом з Віталієм Маліцьким, Олегом Марчуком та Антоном Журавлем. Проєкт організувала ГО "Центр живої історії "Олешшя" в партнерстві з Регіональною туристичною організацією "Туризм Херсона" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Як відомо, Олешківські піски – один із найбільших у сухостеповій (не пустельній) частині Європи піщаний масив, розташований у лівобережній частині пониззя Дніпра, простягається на 158 км від берегів Чорного моря на заході до м. Каховка на сході.

На території Олешківських пісків функціонують такі головні природно-заповідні об'єкти: Чорноморський біосферний заповідник НАН України з трьома кластерами – "Солоноозерна Дача", "Волижин ліс", "Іванівська арена", національні природні парки "Білобережжя Святослава" та "Олешківські піски", а також ландшафтний природний парк "Кінбурнська коса".