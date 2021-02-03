Мандри Сокільські: на Львівщині відкрили новий Офіс гостинності

У Бібрці Львівської області запрацював Офіс гостинності, розташований у центрі міста в будинку «Сокола» 1906-1908 років.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

Тут туристи можуть дізнатися про унікальні маршрути Бібреччиною й сусідніми громадами. Усі вони об’єднані під хештегом #МандриСокільські.

«В Офісі гостинності має бути продаж сувенірів і простір атмосфери та кави із місцевими смаколиками (кажуть, до Першої світової війни у Бібрці неабиякою популярністю користувалися «рогалики Урбанського»), куди будуть приходити і місцеві, і мандрівники», – розповіла керівниця Управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталя Табака.

На початку XX ст. тут базувалося спортивне товариство «Сокіл». Потім офіцерський клуб та кінотеатр. Тепер, як запевняють господарі, буде один із найкращих туристичних та інформаційно-культурних центрів Львівщини.

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Від березня 2019 року Бібрська ОТГ передала будинок в некомерційну оренду БФ «Спадщина.UA».

Як відомо, на території Бібрського Опілля є П’ятничанська вежа – один з найстаріших прикладів фортифікаційного будівництва в Галичині з XIV ст. Розташована також одна з найвищих дерев’яних церков на Львівщині – церква Покрови Пресвятої Богородиці у Суходолі.

Тут розташований славнозвісний Свірзький замок – перлина ренесансної архітектури. Саме тут Іван Франко призначав романтичні зустрічі поетесі Уляні Кравченко.

Офіс гостинності працюватиме в усі дні, окрім понеділка і вівторка.

Фото: ЛОДА