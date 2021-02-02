Туристів попросили допомогти врятувати костел у Годовиці

Відновити архітектурну пам’ятку національного значення на Львівщині – Годовицький костел Всіх Святих – має допомогти зростання туристичного потоку до цього об’єкта.

Таку думку висловила керівниця Управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталя Табака, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

"Кожна ОТГ на Львівщині має чим зацікавити туриста. До прикладу, недалеко від храму Всіх Святих є діючий костел Вознесіння Пресвятої Діви у Наварії, збудований Бернардом Меретином. В Оброшине – Палац архієпископів з дендропарком. Усі згадані пам’ятки можна об’єднати собі туристичним маршрутом. Для великих та амбітних проєктів зі збереження храму важлива активність туристичних потоків та включеність до туристичних маршрутів, адже це один із факторів, що стимулюватиме економічну активність території", – сказала Табака.

Як зауважили в управлінні, Годовицький костел Всіх Святих колись був паломницьким центром, а тепер приваблює поодиноких відвідувачів. Однак, хоч будівля і перебуває в аварійному стані, заслуговує на особливу увагу мандрівників.

Годовицький костел XVIII ст. розташований за 15 км від Львова. Його архітектором був відомий Бернард Меретин. Над декором працював геніальний Йоган Георг Пінзель.

Різьблені дерев’яні скульптури з Годовицького костелу – центральні експонати львівського Музею барокової скульптури Пінзеля. У 2012 році їх презентували у Луврі, здобувши справжній тріумф. Після паризької виставки французи обіцяли профінансувати відновлення собору. Проте тоді не було плану реставрації та кошторису.

За словами Тараса Сулимка, голови Сокільницької ОТГ, де розташований костел Всіх Святих, Годовиця лише з 1 січня цього року увійшла до складу новоствореної ОТГ.

"Цей храм потрібно зберегти для України і для українців. Ми дуже зацікавленні у відновленні архітектурної пам’ятки національного значення. Сільська рада працює над проєктом збереження пам'ятки і готова до співфінансування. Приїжджайте до годовицького костелу, святиня розташована в рекреаційній зоні, тут можна провести час із задоволенням", – підкреслив Сулимко.

Богослужіння у храмі після 70-річного мовчання відновили 2015 року завдяки старанню місцевих жителів. Щоб привернути увагу до костелу зокрема й творчої спадщини скульптора загалом, від 2017 року діє проєкт активістки Івони Лобан "Під Зорею Пінзеля" Під його патронатом впродовж трьох років було організовано два десятки мистецьких подій, в яких сучасні митці через призму творчості привертали увагу до зруйнованої пам'ятки. У межах проєкту зроблено понад тисяча фотографій. Сотня з них лягла в основу ретроспективної виставки "Під зорею Пінзеля. Годовиця", яка восени була представлена у Пороховій вежі.

Фото: Ігор Федорів