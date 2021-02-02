Аеропорт Дубая офіційно перейшов на написання Kyiv

Міжнародний аеропорт "Дубай" офіційно виправив написання назви столиці України й відтепер використовує транслітерацію Kyiv.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МЗС у Фейсбуці.

“Міжнародний аеропорт "Дубай" офіційно виправив написання нашої столиці і відтепер використовує єдину коректну транслітерацію – Kyiv! Тож сміливо можемо констатувати факт, що кампанія #CorrectUA ще на один крок ближче до мети”, – зазначили в МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, інформаційна кампанія #CorrectUA, ініційована Міністерством закордонних справ України, стартувала у жовтні 2018 року.

МЗС закликає іноземні офіційні установи та комерційні компанії відмовитися від використання заснованих на російській транскрипції назв українських міст і перейти на коректні: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. У межах кампанії запущено флешмоб #KyivNotKiev.