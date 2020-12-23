Kyiv Not Kiev: аеропорт у Ташкенті почав коректно писати столицю України
Як передає Укрінформ, про це повідомило Посольство України в Республіці Узбекистан на сторінці в Фейсбуці.
"Щиро дякуємо працівникам аеропорту за розуміння і коректну транслітерацію нашого прекрасного Києва!", – йдеться в дописі.
Представники посольства назвали такий крок "подарунком українським дипломатам з Узбекистану", адже 22 грудня українські дипломати відзначали своє професійне свято.
Як повідомляв Укрінформ, інформаційна кампанія #CorrectUA, ініційована МЗС України, стартувала у жовтні 2018 року.
МЗС закликає іноземні офіційні установи та комерційні компанії відмовитися від використання назв українських міст, що ґрунтуються на російській транслітерації, і перейти на коректні: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. У межах кампанії запущено флешмоб #KyivNotKiev.
Фото: uzairways.com, @ukraineuzbekistan