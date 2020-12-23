Kyiv Not Kiev: аеропорт у Ташкенті почав коректно писати столицю України

Міжнародний аеропорт "Ташкент" імені Іслама Карімова перейшов на коректну транслітерацію назви столиці України латиницею – Kyiv замість Kiev.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Посольство України в Республіці Узбекистан на сторінці в Фейсбуці.

"Щиро дякуємо працівникам аеропорту за розуміння і коректну транслітерацію нашого прекрасного Києва!", – йдеться в дописі.

Представники посольства назвали такий крок "подарунком українським дипломатам з Узбекистану", адже 22 грудня українські дипломати відзначали своє професійне свято.

Як повідомляв Укрінформ, інформаційна кампанія #CorrectUA, ініційована МЗС України, стартувала у жовтні 2018 року.

МЗС закликає іноземні офіційні установи та комерційні компанії відмовитися від використання назв українських міст, що ґрунтуються на російській транслітерації, і перейти на коректні: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. У межах кампанії запущено флешмоб #KyivNotKiev.

Фото: uzairways.com, @ukraineuzbekistan