Вікіпедія перейшла з Kiev на Kyiv - Кулеба

Загальнодоступна багатомовна онлайн-енциклопедія Вікіпедія перейшла на написання латиною назви столиці України Kyiv, а не Kiev.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна взяла штурмом один з останніх укріплених бастіонів неправильного написання нашої столиці Kiev у всесвітній мережі. Відтепер Вікіпедія пише Kyiv, а не Kiev", - зазначив дипломат.

Як пояснив Кулеба, складність полягала в тому, що Вікі просто використовує той варіант написання, який більш поширений в авторитетних джерелах. За його словами, багаторазові доводи українців, що він неправильний, не діяли — у відповідь пояснювали, що це суто технічне питання кількості згадок.

"Але вода камінь точить, а ініційована МЗС кампанія #KyivNotKiev точить світовий інформаційний простір. І от, нарешті, Kyiv став популярнішим в авторитетних джерелах за Kiev. Це чудовий результат довготривалих зусиль багатьох людей", - відзначив очільник зовнішньополітичного відомства.