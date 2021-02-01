У музеї Сковороди на Харківщині в коморі XIX століття зроблять виставкову залу

У Національному літературно-меморіальному музеї Григорія Сковороди в коморі, побудованій у XIX столітті, під час реставрації зроблять виставкову та коференц-зали.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла директор музею Наталія Мицай.

Як вона пояснила, комора – пам'ятка архітектури XIX століття і вже давно потребує відновлення.

"Проєктна документація для реставрації повністю готова. Її розробили ще 2012 року, а в минулому році зробили коригування відповідно до нових будівельних норм і стандартів, які стосуються інклюзії, пожежної безпеки, вимог до облаштування мереж газопостачання та теплопостачання. Першочергове завдання по цьому об’єкту – встановлення модульної котельні, влаштування мереж, а потім уже власне реставрація приміщення", – розповіла Мицай.

За кошторисом на комору потрібно 24 млн грн. Музейники сподіваються, що ці гроші виділять з обласного бюджету. "Ми сподіваємося, що отримаємо фінансування на проведення робіт і будемо працювати в коморі. Вона нам украй потрібна, у нас не вистачає площ, які можна використовувати для проведення заходів, інтерактивних програм, фестивалів, майстер-класів. У коморі ми хочемо зробити виставкову і конференц-зали", – зазначила Мицай.

За інформацією пресслужби Харківської облдержадміністрації, реставрація будівлі триватиме два роки.

Щодо реконструкції дубу Сковороди, яка передбачає консервацію меморіального остова та будівництво над ним альтанки-картини, то поки проєкт ще не погодили в Міністерстві культури.

У планах музею та ОДА – і реконструкція контори. За словами Мицай, проєктну документацію щодо цієї будівлі виготовили в 2020 році і готують до передавання на експертизу. Вартість робіт, за даними на сьогодні, становить біля 25 млн грн.

Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди – одна з туристичних перлин Харківщини (с. Сковородинівка Богодухівського району). Музейний комплекс розташований в одній із найкраще збережених поміщицьких садиб, центром якої є будинок другої половини ХVІІІ ст., побудований у стилі класицизму. Навколо нього – регулярний (англійський) парк, на території якого дерев'яна комора, контора управляючого та пам’ятник Сковороді (скульптор Кавалерідзе). Дві алеї парку спускаються до улюблених місць філософа: криниці та 700-літнього дуба. Філософська алея, на якій розміщено вісім скульптур, приведе до могили мислителя. Музейне зібрання налічує кілька тисяч експонатів, частина з яких – унікальна. Експозиція розміщена в трьох залах музею та меморіальній кімнаті.

Фото: пресслужба Харківської ОДА