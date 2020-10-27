На Харківщині презентували ресурс для онлайн-подорожей

На Харківщині представили діджитал-проєкт віртуальних мандрівок із візуальним контентом й аудіогідами українською та англійською мовами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Харківської облради.

"Для популяризування мандрівок Харківщиною та збільшення туристичних потоків у регіоні з липня 2020 року проводилося знімання туристичного контенту у форматі 3D-турів, аеропанорам, відеосинхронів для вебплатформи www.ukraineopen.com (проєкт "Ukraine Open. Віртуальні мандрівки містами України") з мобільним додатком "Ukraine Open", – йдеться в повідомленні.

Так, упродовж липня-вересня на території області та міста Харків відзняли пам’ятки історії, архітектури, культури, природи, археології; музейні та театральні заклади; фестивальні локації; інфраструктурні об’єкти, а також промотури найцікавіших екскурсійних маршрутів регіоном.

В облраді зазначили, що через погіршення епідеміологічної ситуації на Харківщині декілька туристичних об’єктів не були відзняті. Тож робота з наповнення сайту інформацією про нові локації продовжиться після виходу регіону з "червоної" зони.

Мобільний додаток "Ukraine Open" міститиме візуальний контент та аудіогіди українською та англійською мовами.

Упродовж жовтня-грудня 2020 року заплановано проведення низки тематичних івентів для представників туристичної галузі, на яких презентують віртуальні ресурси та їхні можливості у промоції Харківщини як привабливого туристичного регіону України. Наразі завершується технічна перевірка мобільного додатку.

Активну участь у реалізації діджитал-проєкту бере Обласний комунальний заклад "Харківський організаційно-методичний центр туризму".