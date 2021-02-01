Закарпатські дорожники показали відремонтовані шляхи в горах для подорожей цієї зими

На Закарпатті дорожники продемонстрували відремонтовані дороги у Воловці та Міжгір'ї, якими варто подорожувати цієї зими.

Про це передає Укрінформ із посиланням на сторінку Служби автодоріг Закарпатської області в Фейсбуці.

“Якщо ви ще не знаєте, що робитимете наступними вихідними, то ось вам підказка: вирушайте в засніжені гори на Закарпатті прекрасними дорогами! На Пилипець та Ізки веде дорога Т-07-18, де 44,6 км шляху у засніжену казку повністю відремонтували минулого року. Маршрут Нижні Ворота – Воловець – Міжгір'я прокладений вздовж традиційних місць сили лижників та сноубордистів”, – йдеться в повідомленні.

На зазначених автодорогах у колишньому Воловецькому (нині це Мукачівський) та Міжгірському (тепер — укрупнений Хустський) районах області розташовані лижні курорти Пилипець, Подобовець та Ізки. Тут туристам пропонуються витяги на вершини, катання на лижах, сноубордах, є тюбінг-парки. Також за гарної погоди в гори можна здійснити піші походи або ж поїздки на джипах та снігоходах.

Також відремонтована дорога веде до засніженого замерзлого озера Синевир та Центру реабілітації бурих ведмедів в Нацпарку “Синевир”.