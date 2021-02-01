На Закарпатті у горах врятували п’ятьох туристів

На Закарпатті врятували п’ятьох туристів, які ввечері 31 січня заблукали в районі полонини Драгобрат.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління ДСНС у Закарпатській області.

"Протягом післяобідньої пори та ввечері 31 січня на Рахівщині в районі полонини Драгобрат заблукали п’ятеро туристів. Перше повідомлення надійшло до Служби порятунку о 14:25. 29-річний львів’янин катався на сноуборді, однак у тумані втратив орієнтир та заблукав. Фахівці Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи знайшли його о 17:10 в районі полонини Крачуняска та доставили до готелю", - йдеться у повідомленні.

Вже незабаром, о 17:25, за номером 101 зателефонували відпочивальники й повідомили, що їхні друзі піднялися на крісельному витягу "Вершина Карпат" й не повернулися донизу. Телефонного зв’язку із заблукалими сноубордистами не було, оскільки дівчина залишила телефон у готелі, а в її супутника ґаджет розрядився. Рятувальники припустили, де можуть перебувати туристи й відшукали їх о 22:05 в районі урочища Грегулець. Заблукалих доставили в смт Ясіня, звідки вони самостійно вирушили до свого готелю.

Наступні два повідомлення надійшли до оперативно-рятувальної служби з різницею в 10 хвилин. О 18:05 подзвонив 28-річний харків’янин і розповів, що він заблукав. Рятувальники вирушили на його пошуки, підтримуючи з хлопцем телефонний зв’язок. О 20:20 вдалося встановити, де турист перебуває. Його в телефонному режимі вивели до підйомника, звідки сноубордист самотужки повернувся до місця проживання.

Крім того, о 18:15 стало відомо, що в районі полонини Драгобрат під час катання на сноуборді заблукав 35-річний житель Одеси. До Служби порятунку зателефонували його друзі, а з самим туристом зв’язок то з’являвся, то зникав. Попри це вже о 19:20 рятувальники знайшли його в районі полонини Крачуняска та в задовільному стані доставили до готелю на гірськолижному комплексі.

Фото: У ДСНС України у Закарпатській області