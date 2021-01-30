У Хмельницькому водонапірну вежу перетворять на туристичний об’єкт

У Хмельницькому планують відреставрувати водонапірну вежу, зведену в 1910 році, та облаштувати там оглядовий майданчик.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Є.

«У Хмельницькому планують відреставрувати історико-архітектурну пам’ятку місцевого значення – водонапірну вежу, що в мікрорайоні Дубове. Тут хочуть зробити оглядовий майданчик, адже вона розташована на найвищій точці мікрорайону», - йдеться у повідомленні.

Провідний науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергій Єсюнін зауважує, що вежа збереглася майже в первозданному вигляді. Лише зверху є невелика технічна надбудова, яку звели у другій половині ХХ століття.

Читайте також: У Чернівцях відновлюють щотижневі безкоштовні екскурсії містом

За словами історика, вежа має цікаву архітектуру: відкриту червону цеглу, подекуди в поєднанні з білою, привабливий декор. Збереглися також ковані елементи, які виконують не декоративну функцію, а технічну, адже стягують вежу та утримують поверхи. Її звели на кам’яному фундаменті за проєктом архітектора Віктора Нільсена. Схожу він побудував у Маріуполі.

Фото: Ірина Олійник/ye.ua