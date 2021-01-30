У Чернівцях відновлюють щотижневі безкоштовні екскурсії містом

У Чернівцях відновлюють щотижневі безкоштовні екскурсії містом

Укрінформ
У Чернівцях після закінчення дії січневих посилених карантинних обмежень вирішили відновити щотижневі безкоштовні екскурсії містом.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької міськради, передає Укрінформ. 

"Цими вихідними знову почнуть діяти туристичні атракції Чернівців, які були скасовані на період локдауну. У неділю, 31 січня, охочих запрошують на безкоштовну екскурсію центральною частиною Чернівців. Це – чудова нагода познайомитися з містом, його історією, легендами, цікавими фактами", – йдеться у повідомленні.

Збір екскурсантів – щонеділі біля Ратуші об 11:45 (площа Центральна, 1).

Окрім того, у Чернівцях відновлюють і щотижневе театралізоване дійство із запалення старовинного ліхтаря "Світло Панської вулиці".

Читайте також: У Чернівцях створили нову атракцію для туристів-шанувальників селфі

"У суботу, 30 січня, гостей та жителів міста запрошують на щотижневе театралізоване дійство "Світло Панської вулиці". Побачити цікаву столітню традицію, котру відновили у Чернівцях, можна о 17:30 на початку вул. О. Кобилянської (з боку Центральної  площі). Проводитимуть захід щосуботи", – додали у міськраді.

Як повідомлялося, у Чернівцях з 8 по 24 січня у зв'язку з посиленими карантинними заходами не проводили щотижневі безкоштовні екскурсії містом та театралізоване дійства із запалюванням ліхтаря на вулиці Кобилянської.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-