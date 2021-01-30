У Чернівцях відновлюють щотижневі безкоштовні екскурсії містом

У Чернівцях після закінчення дії січневих посилених карантинних обмежень вирішили відновити щотижневі безкоштовні екскурсії містом.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької міськради, передає Укрінформ.

"Цими вихідними знову почнуть діяти туристичні атракції Чернівців, які були скасовані на період локдауну. У неділю, 31 січня, охочих запрошують на безкоштовну екскурсію центральною частиною Чернівців. Це – чудова нагода познайомитися з містом, його історією, легендами, цікавими фактами", – йдеться у повідомленні.

Збір екскурсантів – щонеділі біля Ратуші об 11:45 (площа Центральна, 1).

Окрім того, у Чернівцях відновлюють і щотижневе театралізоване дійство із запалення старовинного ліхтаря "Світло Панської вулиці".

"У суботу, 30 січня, гостей та жителів міста запрошують на щотижневе театралізоване дійство "Світло Панської вулиці". Побачити цікаву столітню традицію, котру відновили у Чернівцях, можна о 17:30 на початку вул. О. Кобилянської (з боку Центральної площі). Проводитимуть захід щосуботи", – додали у міськраді.

Як повідомлялося, у Чернівцях з 8 по 24 січня у зв'язку з посиленими карантинними заходами не проводили щотижневі безкоштовні екскурсії містом та театралізоване дійства із запалюванням ліхтаря на вулиці Кобилянської.