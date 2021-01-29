Українці на першому місці за кількістю туристів у Кайсері

Цього року на гірськолижний курорт Ерджієс, що поблизу міста Кайсері – центру однойменної провінції в центральній частині Туреччини, – з усієї кількості іноземних туристів найбільше приїздять із України.

Про це повідомив мер міста Кайсері Мемдух Бююккилич під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом України в Туреччині Андрієм Сибігою, повідомляє власкор Укрінформу.

«Ми дуже цінуємо те, що українці виявляють великий інтерес до нашої провінції. Відносини між нашими країнами дуже добрі, враховуючи активний діалог на найвищому рівні, між нашими президентами. Сподіваюся, що відносини будуть поглиблюватися в різних сферах – як у політичній та економічній, так і в гастрономії, культурі тощо», – сказав Бююккилич.

За його словами, українці нині на першому місці за кількістю відвідування провінції серед туристів з інших країн, тому місцеве керівництво докладає зусиль як для промоції регіону та його туристичних принад в Україні, так і забезпечення високого рівня приймання українських гостей, щоб вони знову приїздили на відпочинок до провінції Кайсері.

Зустріч Надзвичайного та Повноважного Посла України в Туреччині Андрія Сибіги та мера міста Кайсері Мемдуха Бююккилича / Фото: Ольга Будник, Укрінформ

«Мені дуже приємно представляти дружню державу в дружній державі, відвідати ваш регіон. Сьогодні вкотре переконався у сприятливих перспективах розвитку українсько-турецьких відносин, зокрема з огляду на можливості вашого регіону в різних сферах», – сказав Сибіга.

Дипломат наголосив на позитивних відгуках українців про високий рівень сервісу, послуг, безпеки та гостинність, з якими у провінції Кайсері приймають туристів. Він також нагадав, що до пандемії рівень відвідування Туреччини туристами з України зріс до майже 1,5 млн, а цьогоріч попри пандемію – близько 1 млн.

Окрім туризму, сторони обговорили перспективи налагодження співробітництва в окремих галузях промисловості, торгівлі, встановлення побратимських відносин між містом Кайсері та одним із українських мегаполісів, організації зустрічі на рівні промислово-торгових палат та інші актуальні питання.

Нагадаємо, провінція Кайсері розташована в центральній частині Туреччини. Серед провідних галузей промисловості – меблева, текстильна, харчова, виробництво електричних приладів, панелей сонячних батарей, будівельних, ізоляційних матеріалів, електрокабелів тощо. Населення міста Кайсері становить близько 1,5 млн осіб.