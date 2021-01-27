Українці зможуть літати на відпочинок влітку до 29 країн - затвердили список

Державна авіаційна служба України затвердила перелік із 29 країн, до яких українці зможуть літати на відпочинок у літньому сезоні, оскільки авіакомпанії отримають дозволи на виконання чартерних програм за цими напрямками.

Як передає Укрінформ, відповідний документ опублікований на сайті Державіаслужби. До переліку увійшли: Єгипет, Греція, Грузія, Ізраїль, Домінікана, Шрі-Ланка, Італія, Іспанія, Туреччина, Таїланд, Мальдівська Республіка, ОАЕ, Албанія, Болгарія, Кіпр, Чорногорія, Туніс та інші. Читайте також: Українці наразі можуть поїхати у 63 країни - МЗС Повний перелік опублікований у наказі Державіаслужби. Згідно з документом, до країн з переліку буде дозволено виконання чартерних рейсів у літній сезон 2021 року Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) без обмеження частоти виконання рейсів для авіакомпаній, які отримають відповідні дозволи.