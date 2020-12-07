Українці наразі можуть поїхати у 63 країни - МЗС

Українці попри пандемію та карантинні обмеження наразі можуть поїхати у 63 країни, у тому числі 10 європейських.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

"Насправді у світі є куди поїхати, і ми постійно працюємо з різними країнами світу, щоб розблоковувати можливість для українців туди поїхати. Нині, навіть попри пандемію та карантинні обмеження, у нас 63 країни, куди можна поїхати, з них 10 у Європі", - сказав дипломат.

Він зауважив, що туристичні подорожі до ЄС під час пандемії – це окрема історія, бо Євросоюз централізовано визначив певні керівні принципи, якими керуються держави-члени.

Водночас Кулеба акцентував, що українські дипломати працюють з усіма країнами, щоб відкривати додаткові можливості подорожей для громадян України. У цьому контексті очільник МЗС нагадав, що на цих вихідних полетів перший в історії прямий авіарейс Київ-Скоп’є, а Північна Македонія зараз відкрита для українців, попри пандемію. Окрім того, минулого тижня також полетів перший прямий авіарейс з України в Чорногорію.

"Це лише за минулий тиждень два приклади кропіткої роботи, яку дипломатична система веде регулярно, аби збільшувати для громадян України свободу руху у світі. Адже настане час, коли коронавірус зникне, ми знову будемо вільно подорожувати, і ми хочемо підійти до цього моменту максимально підготовленими", - зазначив дипломат.

Стосовно того, чи зачепить новий локдаун, можливість якого наразі обговорюється, закордонний відпочинок, Кулеба зауважив, що, на його думку, як міністра закордонних справ, закривати кордони чи обмежувати авіасполучення зараз недоцільно.

"І наразі локдаун закордонному відпочинку не загрожує. Локдаун – це те рішення, яке уряд має ухвалювати колегіально, тому, безумовно, будемо шукати максимально збалансоване рішення", - пообіцяв урядовець.

Читайте також: МЗС застерігає українців від поїздок в Уганду

Як повідомляв Укрінформ, уряд спільно з місцевою владою працює над переліком обмежень, які можуть бути запровадження у січні, якщо ситуація із коронавірусом погіршиться.