МЗС застерігає українців від поїздок в Уганду

Посольство України в Кенії рекомендує громадянам України переглянути плани щодо поїздок до Уганди у зв’язку із загостренням політичної та безпекової ситуації у цій країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба диппредставництва у Кенії, до зони відповідальності якого входить Уганда.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації на території країни або інших обставин, що вимагають негайного реагування, громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України в Республіці Кенія за номером телефону: +254110099133, e-mail: consul_ke@mfa.gov.ua, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57/