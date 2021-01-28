У день Героїв Крут музей меморіалу проводитиме екскурсії тільки надворі

Екскурсії, які 29 січня проводитиме музей меморіального комплексу "Пам’яті Героїв Крут" – філії Національного військово-історичного музею на Чернігівщині, – через карантинні обмеження відбуватимуться тільки надворі.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила наукова співробітниця музею Наталія Примушко.

"Під час січневого локдауну люди до нас приїздили, але в музейні вагони ми їх не впускали. Зараз запускаємо по 3 людини, а завтра, в день вшанування пам’яті Героїв Крут, екскурсії теж будемо проводити тільки надворі", – сказала Примушко.

Вона пояснила, що площа найменшого музейного вагона становить 37 кв. м. А карантинні обмеження дозволяють перебування на 10 квадратних метрах лише однієї людини. Тому й запускають екскурсантів у вагони тільки по троє. Відповідно й екскурсії всередині проводять виключно для такої кількості людей.

Завтра ж, в день вшанування пам’яті Героїв Крут, за словами Примушко, прибуде дуже багато делегацій, і запускати у вагони по троє і кожній групі розповідати буде неможливо.

"Надворі нам теж є що показати і розказати", – зауважила співрозмовниця.

Уже 30 січня двері вагонів знову відкриють, але великі групи слухатимуть про подвиг у Крутах надворі. Серед відвідувачів будуть курсанти Національної академії СБУ, пластуни куріня №75 ім. Героїв Бою під Крутами, діти-переможці шкільних олімпіад та ін.

Меморіальний комплекс "Пам’яті Героїв Крут" розташований біля села Пам’ятне Крутівської громади Ніжинського району. В експлуатацію вводився двома чергами у 2006 та 2008 роках. У складі комплексу – монумент, символічна могила-курган, каплиця, озеро у формі хреста і музей у залізничних вагонах. Експозиція музею висвітлює героїчну й водночас трагічну сторінку української історії - бій під Крутами із більшовицьким військом, який відбувся 29 січня 1918 року. З 2010 року музей – філія Національного військово-історичного музею України.