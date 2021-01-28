Курсанти львівського військового ліцею презентували кліп, присвячений Героям Крут

Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Крут презентував музичний кліп на пісню Олександра Шевченка «У полі під Крутами».

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу розповіла режисерка креативної команди VIVIDPRO Вікторія Холстиніна.

«Кліп ми створювали інтерактивний, багато чого недоказаного для того, щоб глядач сам міг дійти до суті та ідеї, проводячи асоціації. Когось це може спонукати більше дізнатися про битву під Крутами в 1918 році, іншим, можливо, стане цікавим сучасне життя ліцеїстів-крутянців. Зйомки відбувалися в студії «Jenny Records» біля Львова, в Лапаївці і там же знайшли гарне поле, де відзняли натуральні плани з героєм в однострої», - розповіла режисерка.

За словами Холстиніної, саме в час коли виникла ідея відзняти кліп на пісню Олександра Шевченка «У полі під Крутами», відбувалася фотосесія Вікторії Істоміної для агітаційного постера ліцею. Оскільки навчальний заклад має ім’я Героїв Крут, щоб показати спадковість духу та традицій українських захисників, один з ліцеїстів був вбраний у стрій безпосереднього учасника бою під станцією Крути, а двоє інших — у сучасний польовий однострій українського війська й парадний однострій.

Пісню виконують ліцеїсти Борис Загорулько і Захар Бойко, у ролі учасника бою під Крутами - ліцеїст Олесь Лимич.

Це вже не перша відео робота креативної команди VIVIDPRO з військовим ліцеєм ім. Героїв Крут, рік тому вони спільно відзняли фільм, проморолик про життя ліцею, а також записали кліп спільно з вихованцями Луганського ліцею «Схід і Захід разом».

«З ліцеїстами працювати – одна насолода, вони органічно вживаються в ролі і часто, навіть забуваєш, що це не справжні актори. Поставлені задачі завжди виконують досконало та чітко», - додала режисерка.

Як повідомлялося, Україна 29 січня вшановує пам'ять Героїв битви під Крутами.

Крути – одна з трагічних і водночас легендарних сторінок в історії українських визвольних змагань 1917-1921 років.