Мандрівник показав закарпатські «хрести тверезості»

Мандрівник Віктор Стинич на Іршавщині знайшов та показав так звані «хрести тверезості», які в ХІХ столітті встановлювали біля церков та перед корчмами для боротьби з пияцтвом.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив на сторінці спільноти «Подорожуй» у Фейсбуці.

«Пияцтво – таке саме давнє явище, як і люди. В «Історії пияцтва» навіть вичитав колись, що перехід до осідлого способу життя відбувся через те, що треба було зачекати поки збродить брага. Що цікаво, стародавні релігії підтримували такий спосіб життя, а нові почали боротися. Мусульманство повністю заборонило алкоголь. Християнство було не проти, але намагалося обмежити масштаби. В закарпатських селах вистачало цієї біди, тому на початку ХІХ століття почали з’являтися товариства тверезості та хрести тверезості», – розповів Стинич.

За його словами, у цих товариствах селяни давали клятву пити мало або не пити зовсім.

«Щоб клятва працювала сильніше, перед корчмами почали встановлювати хрести тверезості. Їх було досить багато, але про збережені знаю тільки в Білках на Закарпатті і Рожнятині на Франківщині», – зазначив Стинич.

На білківському «хресті тверезості», розповів мандрівник, написано «Хрест побідив поганство. Хрест побідить пияцтво». Отримали його в селі Білки у подарунок від папи Пія ІХ в 1874 році.

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«Десь читав, що його знайшли років 30 тому в каналі біля кладовища. Відновили і встановили біля церкви», – додав Стинич.

За його словами, сьогодні це ще одна цікава закарпатська туристична «родзинка».

Фото: Віктор Стинич