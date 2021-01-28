Національний художній музей знову прийматиме відвідувачів з лютого

У Києві в лютому після ремонтно-реставраційних робіт частково відкриється Національний художній музей України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці закладу в Фейсбуці.

"Маємо чудову новину. Третього лютого (3.02) NAMU відкривається для відвідування. У лютому працюватимемо за оновленим розкладом: середа, четвер, неділя – 10:00-19:00 (каса працює до 18:30), п’ятниця – 11:00-20:00 (каса працює до 19:30), субота – 11:00-20:00 (каса працює до 19:00). Кожного робочого дня перерва на дезінфекцію триває з 14:00 до 14:30", – йдеться у повідомленні.

Для огляду будуть доступні виставкові проєкти "Помічник, супутник, друг", "Art of Clip" та зали постійної експозиції на другому поверсі "Модернізм в Україні". Постійна експозиція першого поверху – зачинена.

Для запобігання поширенню COVID-19 відвідувачів просять дотримуватися санітарних норм у приміщенні музею: перебувати у масці й зберігати дистанцію з іншими. Кількість відвідувачів не має перевищувати 1 людину на 20 квадратних метрів.

Як повідомляв Укрінформ, 8 серпня Національний художній музей заявив, що тимчасово зупиняє роботу у зв’язку з обвалом портика. Тоді міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запевнив, що буде залучено весь потрібний ресурс, щоб найближчим часом музей знову відкрився для відвідувачів.