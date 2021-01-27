Музей Помпеї знову приймає відвідувачів після десятиліть закриття
Як передає Укрінформ із посиланням на AP, музей на руїнах міста, зруйнованого в 79 році нашої ери виверженням Везувію, відкрили офіційні особи археологічного парку.
Музей, відомий під назвою Антикваріум, – постійна виставкова площа Помпеї – однієї з головних туристичних визначних пам'яток Італії. Тут відвідувачі можуть побачити частини розписаних фресками стін розкопаних вілл великого стародавнього міста, приклади деяких графіті, які виявили археологи, а також предмети домашнього вжитку – від срібних ложок до бронзових підігрівачів їжі, – знищені вулканічним вибухом.
Антикваріум відкрили приблизно 1873 року. Він був пошкоджений бомбардуваннями під час Другої світової війни, а також землетрусом у Неаполі в 1980 році. Після землетрусу музей закрили, хоча 2016 року тут проводили тимчасові виставки.
Експозиції Антикваріуму також демонструють історію Помпеї як поселення за кілька століть до того, як воно стало успішним римським містом.
Через обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19 в Італії наразі до музею можуть потрапити тільки відвідувачі з італійського регіону Кампанія.