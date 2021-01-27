Музей Помпеї знову приймає відвідувачів після десятиліть закриття

В Італії відновив роботу Музей Помпеї, який залишався закритим упродовж десятиліть після того, як постраждав унаслідок бомбардувань і землетрусів.

Як передає Укрінформ із посиланням на AP, музей на руїнах міста, зруйнованого в 79 році нашої ери виверженням Везувію, відкрили офіційні особи археологічного парку.

Музей, відомий під назвою Антикваріум, – постійна виставкова площа Помпеї – однієї з головних туристичних визначних пам'яток Італії. Тут відвідувачі можуть побачити частини розписаних фресками стін розкопаних вілл великого стародавнього міста, приклади деяких графіті, які виявили археологи, а також предмети домашнього вжитку – від срібних ложок до бронзових підігрівачів їжі, – знищені вулканічним вибухом.

Антикваріум відкрили приблизно 1873 року. Він був пошкоджений бомбардуваннями під час Другої світової війни, а також землетрусом у Неаполі в 1980 році. Після землетрусу музей закрили, хоча 2016 року тут проводили тимчасові виставки.

Читайте також: Музеї Ватикану можуть відкритися вже з 1 лютого

Експозиції Антикваріуму також демонструють історію Помпеї як поселення за кілька століть до того, як воно стало успішним римським містом.

Через обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19 в Італії наразі до музею можуть потрапити тільки відвідувачі з італійського регіону Кампанія.