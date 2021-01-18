Музеї Ватикану можуть відкритися вже з 1 лютого

Музеї Ватикану можуть відкритися вже 1 лютого — рішення було прийнято керівництвом Губернаторства Граду Ватикан.

Про це, передає Укрінформ, повідомила директор музеїв Ватикану Барбара Ятта в інтерв'ю Vatican News.

На думку Ятти, семикілометровий музейний маршрут, а також невелике число відвідувачів у літні місяці - і воно навряд чи виросте в найближчому майбутньому - не становлять проблеми для санітарної обстановки, однак дирекція віддала перевагу узгодити власні рішення з постановами італійського уряду.

Ятта також зазначила, що музеї Ватикану під час пандемії не приймали відвідувачів, але весь цей час не припинялися реставраційні роботи, видавнича діяльність, роботи майстерень, ремонт приміщень.

«У цей період єдине, чого нам не вистачає, - це найголовніший аспект нашої установи, а саме спілкування з публікою», - сказала Ятта.

Уряд Італії від 14 січня допускає відкриття музеїв у країні, але тільки в деякі дні і на певних територіях.

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У так званих «жовтих зонах» музеї можуть бути відкриті по буднях, проте більшу частину Італії уряд має намір віднести до «помаранчевої зоні» починаючи з неділі 17 січня.

Нові обмеження діятимуть щонайменше протягом місяця.

Як повідомлялося, музеї Ватикану повністю припинили свою роботу на початку загального карантину у зв'язку з COVID-19 9 березня і частково відновили її 1 червня. З 9 листопада, коли, згідно з постановою італійської влади, всі виставки і музеї знову були змушені закритися.