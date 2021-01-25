У Вінниці відкрилась виставка про події Української революції 1917-1921 років

У приміщенні Вінницької облдержадмінстрації проходить виставка про події Української революції 1917-1921 років у регіонах, зокрема на Поділлі.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив начальник Центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Богдан Галайко.

«Ця виставка відкрилася з нагоди Дня Соборності та відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років. Вінниччина була одним із регіонів, де революційні події розгорталися дуже бурхливо. Зважаючи на необхідність всебічного вивчення історії українського державотворення, етапів боротьби за відновлення української державності, популяризації історії України та її видатних особистостей, Українським інститутом національної пам’яті спільно з Інститутом історії НАН України та Державною архівною службою України була підготовлена виставка «Українська революція 1917-1921: регіональний вимір», – розповів Галайко.

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За його словами, виставка налічує 14 банерів, кожен з яких інформативно відображає події Української революції в усіх етнічних українських землях.

На плакатах описуються усі перипетії революції, зображені представники української влади на місцях, тодішні активні громадські діячі, часова лінія подій, основні місця Київщини, Волині, Січеславщини, Поділля, Полтавщини, Таврії, Криму, Слобожанщини, Херсонщини, Чернігівщини, Галичини, Буковини, Закарпаття та інших земель.

До кінця тижня виставка експонуватиметься у холі Вінницької ОДА, її також покажуть у навчальних закладах Вінниці, а потім вона помандрує районами області.

Згідно з Указом Президента «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років» від 22 січня 2016 № 17/2016 2021 рік є останнім ювілейним роком відзначення подій та видатних учасників Української революції 1917-1921 років.