На Вінниччині презентували концепцію Подільського шляху святого Якова

Вінниччина представила концепцію культурного маршруту "Camino Podolico: Подільський шлях святого Якова", який пролягатиме від Вінниці до Кам’янця-Подільського і об’єднає регіон з мережею міжнародних туристичних маршрутів.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає Укрінформ.

"Приблизна довжина маршруту становитиме 360 км і зможе бути пройдена за 12–14 днів. Він розпочинатиметься у Вінниці, буде проходити через такі міста й селища, як Гнівань, Браїлів, Жмеринка, Бар, Маліївці, Дунаївці та інші, відомі своїми архітектурними пам’ятками, чудовою природою та багатою історією. Фінальною точкою цього шляху стане Кам'янець-Подільський, відкриваючи водночас перспективу продовження маршруту далі на захід", – розповів директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради Олександр Вешелені.

За його словами, промоційна кампанія маршруту разом з невід’ємними атрибутами мандрівок шляхом святого Якова – паспортом для відміток ("креденсіаль") та сертифікатом проходження ("компостела") – розпочнеться навесні. Для туристів буде підготовлена інформація про місця ночівлі й харчування, а також цікаві відомості про історію та пам’ятки краю.

Водночас Барська територіальна громада спільно з партнерами планує подати проєкт ознакування та просування маршруту на програму Українського культурного фонду "Культура. Туризм. Регіони".

Шлях святого Якова – це міжнародний культурний проєкт, який бере початок від паломницької дороги до могили апостола Якова в іспанському місті Сантьяго-де-Компостела. Сьогодні це один із найпопулярніших туристичних маршрутів, який пролягає містами та країнами Європи. Щорічно його проходять сотні тисяч людей. Це мережа маркованих стежок і локацій, яка дає змогу мандрівникам долати чималі відстані у подорожах, водночас не переймаючись побудовою маршруту. Шлях охоплює краєвиди, архітектуру й обов’язково враховує місця, де турист чи паломник може поїсти та відпочити за прийнятну ціну.