Готельний бізнес в Україні зазнав серйозних збитків через пандемію – готельєри

Пандемія коронавірусу завдала серйозних збитків готельному бізнесу в Україні, на відновлення сектору може піти не один рік.

На цьому наголосили учасники пресконференції в Укрінформі на тему: «Оцінка впливу COVID-19 на готельну індустрію України, присвяченої результатам дослідження Асоціації готелів та курортів України (UHRA)».

«Згідно з дослідженням, 93% опитаних підтвердили загальний спад рівня виручки свого готелю, у 21% готелів валова виручка скоротилася на 25-40%, у третини готелів – на 40-60%, у 30% готелів такі скорочення сягнули понад 60%, лише 4% готелів показали зростання річної виручки, а у 3% вона залишилась на тому ж рівні», – розповів керівник напрямку міжнародних відносин UHRA Іван Лунь.

За його словами, 66% оптимізували свої витрати, скоротивши штат, 2/3 скоротили ціни на свої послуги, 63% опитаних вдосконалювали свій продукт та сервіси (ремонт, репозиціонування, оновлення стандартів роботи та умов з постачальниками, зміна комплектації тощо), 1/3 респондентів впровадили цифрові та маркетингові інструменти, 27% запровадили альтернативні послуги (коворкінги, здача номерів під офіси тощо), 7% вирішили перепрофілювати частину приміщень, наприклад, для оренди під гральні заклади.

«Відсутній горизонт планування, закриті кордони, величезна частка в’їзного туризму. Українська туристична галузь не отримала такої швидкої системної підтримки уряду порівняно з тим, як у сусідніх країнах ЄС. Оскільки галузь має загалом дуже високу структуру витрат, то таке тотальне зниження об'ємів виручки стало просто згубним для більшості готелів», – наголосив Лунь.

В опитуванні взяли участь 122 готелі з номерним фондом в середньому 72 номери. В Україні, за даними 2019 року, є назагал 3 165 готелів і мотелів, без урахування хостелів, санаторіїв і гуртожитків.

Як зазначила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар`яна Олеськів, попит на готельні послуги через пандемію на сьогодні низький і завдані ринку втрати суттєві. Однак в уряді планують низку заходів щодо підтримки готельного сектору.

«Якщо у світі збитки в галузі туризму близько 800 млрд доларів, то в Україні це близько 60 млрд гривень, які галузь втратила за останній рік. В бюджеті, який ми маємо, а це 100 млн гривень, передбачаємо значну частину на фінансування створення єдиного туристичного реєстру, в якому зможемо зареєструвати всі засоби розміщення та інші ресурси суб’єктів діяльності, отримувати відповідну статистику і мати оперативні дані на щомісячній основі. Щоб правильно планувати маркетингові заходи і залучати інвесторів у галузь», – сказала Олеськів.

На думку учасників заходу, відновлення обсягів готельного бізнесу в Україні після обмежувальних заходів через пандемію може зайняти не один рік.

Асоціація готелів та курортів України (UHRA) – громадська організація, яка об’єднує заклади розміщення та компанії, що працюють у готельній сфері з метою їхнього сталого розвитку. Асоціація представляє об’єднану позицію та інтереси готелів на внутрішньому та зовнішньому ринках.