У Трускавці відреставрують унікальну віллу «Гопляна»

У курортному Трускавці на Львівщині за майже 20 мільйонів гривень відреставрують пам’ятку архітектури місцевого значення – дерев’яну віллу "Гопляна", де зараз діє музей народного художника України Михайла Біласа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління туризму та курортів Львівської ОДА у Фейсбуці.

"За програмою "Розвиток туризму" трускавецький проєкт "Реставрація пам’ятки архітектури Художнього музею Михайла Біласа" або "Вілла "Гопляна" переміг у конкурсі секторальної підтримки. Загальна вартість проєкту – 19 млн 328 тис. грн, зокрема 16 мільйонів – з державного бюджету. Це грантові кошти з ЄС, які йдуть через держбюджет. 1 млн 800 тис. грн – обласні кошти, решта 1 млн 528 тис. грн – кошти міста", – йдеться в повідомленні.

Планується, що проєкт реалізують упродовж 2021-2022 років.

Художній музей Михайла Біласа розмістився в одній із найгарніших будівель Трускавця – старовинній віллі під назвою "Гопляна". Це пам’ятка дерев’яної архітектури початку XX ст. і єдина зі збережених будівель зрубної конструкції. Вілла "Гопляна" зведена без жодного цвяха за проєктом українського архітектора Яна Семковича в традиційних формах модерну з елементами карпатського різьбленого стилю. Вона розміщена у центральній частині курорту і вважається окрасою міста.

У музеї експонуються текстильні роботи Михайла Біласа: гобелени, килими, верети, ліжники, вишивані серветки, доріжки, подушки, багатопланові сюжетні панно та аплікації, декоративні квіти.

Крім постійно діючої виставки, музей експонує роботи знаних і молодих художників, графіків, скульпторів, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва тощо.

Фото: agritura.livejournal.com