Як працівники Полтавської галереї відзначають день музейного селфі без відвідувачів

Як працівники Полтавської галереї відзначають день музейного селфі без відвідувачів

Фото
Укрінформ
Через спричинену локдауном відсутність відвідувачів працівники Полтавського художнього музею (галереї мистецтв) ім. М. Ярошенка у Міжнародний день селфі в музеї самі знялися на фоні експонатів.

Про це йдеться на Фейсбук-сторінці закладу, передає Укрінформ.

Колектив галереї запросив своїх шанувальників приєднатися до акції, зробивши селфі на тлі музейних банерів або виклавши у соцмережі минулорічні фото.

Як повідомляв Укрінформ, міжнародний флешмоб – День селфі в музеях (Museum Selfie Day) – заснувала 2014 року британка Мар Діксон, яка веде сайт про музеї і мистецтво. Своєрідне свято відзначається щороку у третю середу січня.

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В Україні з 00:00 8 січня почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19, які триватимуть до 00:00 25 січня 2021 року. Вони, зокрема, передбачають закриття для відвідувачів музеїв, які розташовані у приміщеннях.

Фото: Полтавський художній музей

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