Як працівники Полтавської галереї відзначають день музейного селфі без відвідувачів

Через спричинену локдауном відсутність відвідувачів працівники Полтавського художнього музею (галереї мистецтв) ім. М. Ярошенка у Міжнародний день селфі в музеї самі знялися на фоні експонатів.

Про це йдеться на Фейсбук-сторінці закладу, передає Укрінформ.

Колектив галереї запросив своїх шанувальників приєднатися до акції, зробивши селфі на тлі музейних банерів або виклавши у соцмережі минулорічні фото.

Як повідомляв Укрінформ, міжнародний флешмоб – День селфі в музеях (Museum Selfie Day) – заснувала 2014 року британка Мар Діксон, яка веде сайт про музеї і мистецтво. Своєрідне свято відзначається щороку у третю середу січня.

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В Україні з 00:00 8 січня почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19, які триватимуть до 00:00 25 січня 2021 року. Вони, зокрема, передбачають закриття для відвідувачів музеїв, які розташовані у приміщеннях.

Фото: Полтавський художній музей