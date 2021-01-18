Історичний музей Дніпра назвав безпечні для селфі фотозони

Дніпропетровський національний історичний музей ім. Яворницького запросив усіх охочих долучитися до Міжнародного дня музейних селфі, зробивши безпечні "карантинні" фото.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці закладу в Фейсбуці.

"Історичний музей вже всьоме долучається до акції (відзначення щорічного Дня музейного селфі – ред.). Навіть локдаун нам не перешкода. Але через закриття музею та його відділів, ми пропонуємо зробити селфі на вулиці. До Вашої уваги відразу дві фотозони: кам'яні ідоли і військова техніка. Також селфі можна робити і на фоні музейних будівель", – йдеться в повідомленні.

Фотографуватися пропонують у період з 18 по 24 січня, публікувати світлини потрібно під постом у Фейсбуці чи на власній сторінці у соцмережі. Щоб взяти участь у розіграші призів від музею, потрібно поставити хештеги #Museumselfieday, #Museumselfie і #DNIM. Переможця визначатимуть за кількістю набраних уподобань. Оголошення переможців відбудеться 25 січня.

Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького – один із найстаріших в Україні – розповідає про історію степового Придніпров'я з найдавніших часів до сучасності. Музей зберігає понад 260 тис. предметів. Тут розташована найбільша колекція кам’яних баб на території сучасної України, яка постійно поповнюється знахідками археологічної експедиції музею. Крім того, на території розміщено Музей АТО.

Зазначимо, міжнародний флешмоб – День селфі в музеях (Museum Selfie Day) – заснувала 2014 року британка Мар Діксон, яка веде сайт про музеї і мистецтво. Своєрідне свято відзначається щороку у третю середу січня.

Як повідомлялося, в Україні з 00:00 8 січня почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19, які триватимуть до 00:00 25 січня 2021 року. Вони, зокрема, передбачають закриття для відвідувачів музеїв, які розташовані у приміщеннях.