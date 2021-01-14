Заповідник "Хортиця" покликав до себе селфі-туристів

Національний заповідник "Хортиця" в Запоріжжі запрошує містян і гостей долучитися до Міжнародного дня музейних селфі, зробивши фото на тлі "Запорозької Січі".

Про це йдеться в повідомленні заповідника в Інстаграмі, передає Укрінформ.

"20.01.2021 – День музейного селфі. Прийди до "Запорізької Січі" на о. Хортиця, сфотографуйся на фоні комплексу (історико-культурного комплексу "Запорозька Січ" – ред.), виклади фото на свою сторінку в Інстаграмі з хештегами #MuseumSelfie, #MuseumSelfieDay, #SelfieHortica2021", – йдеться у повідомленні.

Авторам найкращих фото обіцяють подарувати 2 квитки на безкоштовне відвідування всіх туроб’єктів заповідника.

Зазначимо, міжнародний флешмоб – День селфі в музеях (Museum Selfie Day) – заснувала 2014 року британка Мар Діксон, яка веде сайт про музеї і мистецтво. Своєрідне свято відзначається щороку у третю середу січня.

Як повідомляв Укрінформ, історико-культурний комплекс "Запорозька Січ" продовжує працювати під час дії посилених карантинних обмежень.