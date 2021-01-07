«Запорозька Січ» на Хортиці працюватиме під час локдауну

Історико-культурний комплекс "Запорозька Січ" Національного заповідника "Хортиця", що в Запоріжжі, не припинятиме свою роботу під час посиленого карантину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці закладу в Фейсбуці.

"Комплекс "Запорозька Січ" на Хортиці з 8 по 24 січня залишиться чи не єдиною яскравою плямою в світі дозвілля в період тотального карантину… Виставкові курені будуть зачинені, але на територію комплексу зайти можна буде", – йдеться в повідомленні.

Охочим відвідати історико-культурний комплекс радять замовити екскурсію (це можна буде зробити на місці), щоб отримати максимум інформації про топовий туристичний об’єкт південно-східного регіону України.

Вхід на територію буде відкритий із вівторка до неділі з 9:30 до 16:30.

Водночас Музей судноплавства та Музей міста за порогами Національного заповідника "Хортиця" не працюватимуть.

Як повідомляв Укрінформ, посилений карантин в Україні діятиме з 8 до 24 січня.