Туристичне дозвілля під час локдауну: які музеї працюватимуть

Понад десяток історико-культурних заповідників та музеїв України продовжать роботу під час дії посилених карантинних обмежень упродовж січня 2021 року.

Як передає Укрінформ, перелік установ, які прийматимуть відвідувачів, викладено у спільності Travels in UA у Фейсбуці.

"Урядова постанова про посилення карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня забороняє приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів, але робить виключення для роботи історико-культурних заповідників. Деякі музеї, що мають територію просто неба, вже оголосили про режим роботи в умовах локдауна", – йдеться у повідомленні.

Так, серед закладів культури, що надаватимуть доступ на свою територію туристам:

Національний заповідник "Софія Київська" (Київ);

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" (Київ);

Національний музей народної архітектури та побуту України (Київ);

Музей народної архітектури Середньої Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" (Київська обл.);

Історико-культурний комплекс "Запорозька Січ" Національного заповідника "Хортиця" (Запоріжжя);

Музей-заповідник "Жовківський замок" Львівської національної галереї мистецтв ім. Б.Г. Возницького (Львівська обл.);

Історико-культурний заповідник "Тустань" (Львівська обл.);

Старий замок Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника (Хмельницька обл.);

Державний історико-культурний заповідник "Межибіж" (Хмельницька обл.);

Замок князя Любарта (Луцьк);

Острозький замок (Рівненська обл.);

Національний заповідник "Чернігів стародавній" (Чернігів);

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному (Полтавська обл.);

Музей історії Полтавської битви (Полтава).

Адміністрації деяких закладів повідомляють про доступність екскурсій своїми територіями просто неба, інші ж обмежуються лише можливістю самостійного доступу туристів на відкриті майданчики.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні у п’ятницю, 8 січня, почали діяти посилені карантинні обмеження, запроваджені до 24 січня включно з метою запобігання поширенню хвороби COVID-19.

Так, у цей період на території України забороняється робота кафе, ресторанів, барів (вони зможуть тільки доставляти замовлення і видавати їх на виніс); робота кінотеатрів і театрів; робота фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів.

Заборонено і роботу торговельно-розважальних центрів. Але це обмеження не стосується торгівлі продуктами харчування, ліками, виробами медичного призначення, засобами гігієни, побутової хімії, засобами зв’язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень.

Крім того, впродовж 8-24 січня заборонено проведення розважальних, спортивних і культурних масових заходів; непродовольчих ринків. Також у період дії посиленого карантину забороняється відвідування закладів освіти, крім дитячих садочків.

Станом на 8 січня в Україні лабораторно підтвердили 1 105 169 випадків COVID-19, з них за добу – 5 676.