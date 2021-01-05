Музейники Радомишля під час локдауну пересадять екскурсантів на велосипеди

Радомишльський міський краєзнавчий музей, що на Житомирщині, запропонував на період "різдвяного локдауну" веломандрівки за трьома напрямками.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів директор закладу Сергій Галицький.

"Наш музей не працюватиме під час локдауну, тому ми пропонуємо провести цей період активно та безпечно. Для цього запрошуємо всіх охочих у веломандрівки за трьома напрямками. Кожна із них розрахована на 1-2 години, а мандрівники вирушать разом із провідником", – зазначив Галицький.

Так, на 10 січня запланована веломандрівка "Хата лісника". Вона розпочнеться від піздньопалеолітичної стоянки, пройде між двома маленькими річками Глухівка і Лутівочка, повз сосновий ліс і посадки, місце, де відбувся останній бій УПА на Радомишльщині у 1952 році, та територію, на якій раніше видобували торф.

А 17 січня буде можливість приєднатися до подорожі "Навколо озера". Вона стартує від школи №5, що у центрі міста, і проходитиме найстаршою вулицею Радомишля та бруківкою початку ХХ століття. Далі маршрут прямуватиме до лугу, а дорога, оточена річкою та лісом, приведе до овіяного легендами Кам’яного озера. Після виїзду на підвищення буде можливість оглянути весь маршрут з гори.

В останній день посиленого карантину – 24 січня – відбудеться велоподорож "Шляхами сокола і крука", яка розпочнеться від замку-музею "Радомисль" і покаже мандрівникам Чорний камінь у формі гроту, геологічну пам’ятку "Мітькіне каміння", історико-культурний простір "Повстанський хутір" і приведе до джерела Ринва.

Галицький зауважив, що всі веломанрівки безкоштовні. За бажання можна коригувати їхню дату, час і самі напрямки. До того ж, є можливість під час подорожі об’єднати кілька веломандрівок.

Як повідомляв Укрінформ, посилений карантин в Україні діятиме з 8 до 24 січня.