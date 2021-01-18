На Полтавщині показали відеоогляд туристичних «магнітів» області
Відео
Укрінформ
Відео про низку популярних серед мандрівників локацій Полтавської області опублікували в мережі.
Відповідний ролик розмістили на сторінці Полтавської ОДА у Фейсбуці та на сайті Департаменту культури і туризму.
«Пропонуємо короткий огляд 5 туристичних «магнітів» Полтавщини», – йдеться в дописі.
У шестихвилинному відео можна побачити:
- Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського;
- Державний історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви» ;
- курорт «Миргород»;
- Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному;
- Національний музей-заповідник М.В. Гоголя.
Як повідомляв Укрінформ, туристичні «магніти» Полтавщини матимуть сенсорні кіоски.