На Полтавщині показали відеоогляд туристичних «магнітів» області

Відео про низку популярних серед мандрівників локацій Полтавської області опублікували в мережі.

Відповідний ролик розмістили на сторінці Полтавської ОДА у Фейсбуці та на сайті Департаменту культури і туризму.

«Пропонуємо короткий огляд 5 туристичних «магнітів» Полтавщини», – йдеться в дописі.

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У шестихвилинному відео можна побачити:

Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського;

Державний історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви» ;

курорт «Миргород»;

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному;

Національний музей-заповідник М.В. Гоголя.

Як повідомляв Укрінформ, туристичні «магніти» Полтавщини матимуть сенсорні кіоски.