Київський музей проведе відеоекскурсію пам’яті «кіборгів»

Національний музей історії України у Другій світовій війні 18 січня проведе відеоекскурсію "Вони вистояли. Не витримав бетон" до 6-ї річниці оборони Донецького аеропорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці заходу у Фейсбуці.

"До 6-ї річниці героїчної оборони Донецького аеропорту поговоримо про українських воїнів, спецпризначенців, добровольців та волонтерів, які 242 дні (з 26 травня 2014 до 22 січня 2015) боронили старий та новий термінали Донецького аеропорту. За їхню мужність та відданість Батьківщині їх назвали "кіборгами". Проте вони лишалися вразливими людьми: за час оборони ДАПу понад 100 українських військових загинули, близько 440 зазнали поранень", – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, відеоекскурсія "Вони вистояли. Не витримав бетон" відбудеться 18 січня о 14:00. Її проведе у просторі музейного виставкового проєкту "Український Схід" старший науковий співробітник Богдан Гальчинський.

Як відомо, 16 січня в Україні відзначається День пам’яті захисників Донецького аеропорту. Всеукраїнський день пам’яті було встановлено за ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили цей стратегічний об’єкт.

Оборона Донецького аеропорту тривала з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015-го. Упродовж цього часу українські військові, добровольці, медики та волонтери протистояли навалі російсько-окупаційних військ та проросійських бойовиків.

26 травня 2014 року проросійські сепаратисти та чеченські бойовики захопили будівлі аеропорту тоді ще мирного Донецька. Цього ж дня українські силовики, завдяки скоординованим діям українських Повітряних сил та високомобільних десантних військ, завдали удар по позиціях терористів та встановили контроль над Донецьким летовищем. Пізніше була повна дестабілізація міста Донецьк, початок окупації та нескінченні спроби ворога відібрати контроль над аеропортом, але наші воїни не здавали позицій і навіть під шквальним вогнем тримали оборону.

На січень 2015 року припадають найкривавіші та найзапекліші бої. 13 січня внаслідок постійних масованих танкових і артобстрілів з боку бойовиків завалилася диспетчерська вежа, зображення якої стало символом оборони аеропорту. Далі бої точилися за поверхи нового терміналу. 18-20 січня українські військові утримували перший поверх, а підвал та верхні поверхи контролював супротивник. Бойовики, скориставшись перемир’ям для евакуації своїх убитих і поранених, замінували перекриття будівлі й підірвали їх. У ці дні, в результаті підриву терміналу, загинуло 58 захисників-«кіборгів», які відстоювали цей плацдарм до останньої краплі крові. Загалом, за офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт загинули близько 100 військових.