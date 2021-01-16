Зеленський вірить, що над ДАПом знову замайорить синьо-жовтий прапор

Президент Володимир Зеленський переконаний, що героїчна оборона Донецького аеропорту остаточно зламала плани Росії із захоплення України і над ДАПом знову замайорить український національний прапор.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Героїчна оборона Донецького аеропорту остаточно зламала плани Росії із захоплення України. Це виглядало, як диво, коли наші люди витримували навіть після того, як почав «здаватися» бетон. Але жодного дива – це відображало закономірність. Бо українці довели, що рубіж свободи народів у Європі тепер – по східному кордону нашої держави, і на захід його вже ніхто й ніколи не відтисне", - підкреслив Президент.

Він нагадав, що бої за Донецький аеропорт були одними з найзапекліших у війні на сході України, наші відважні військові, добровольці, волонтери тримали оборону ДАПу 242 дні.

Зеленський наголосив, що вони трималися, незважаючи на регулярні атаки супротивника та постійні фейки у ворожих ЗМІ про те, що аеропорт ось-ось захоплять.

Президент зауважив, що за цю стійкість, безстрашність і незламність захисників Донецького аеропорту навали кіборгами.

У той же час він зазначив, що вони були лише людьми, які показали всім нам, як це – тримати оборону навіть у меншості, вгризатися в бетон, але не відступати, не віддавати ворогу без бою жодного сантиметра своєї території не тому, за його словами, що вона має якесь стратегічне значення, а тому, що це – твоя земля, твій дім, який потрібно захищати.

"Пам'ятаємо наших героїв, живих та полеглих, і дякуємо за їхній подвиг – за символ того, що ми обов'язково вистоїмо і здобудемо перемогу. І над Донецьким аеропортом знову замайорить синьо-жовтий прапор України. Безмежна вдячність кожному нашому захиснику! Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за свободу України!", - запевнив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня в Україні відзначається День пам’яті захисників Донецького аеропорту.

Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні: з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. Весь цей час українські військові, добровольці, медики та волонтери протистояли навалі російсько-окупаційних військ та проросійським бойовикам, затято відстоюючи малесенький клаптик української землі.