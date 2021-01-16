У Краматорську вшанували пам’ять загиблих захисників Донецького аеропорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Краматорська міська рада.

«Сьогодні на території 81-ї окремої аеромобільної бригади у Краматорську керівники ООС, Донецької ОДА, Краматорської міської ради разом с особовим складом підрозділу вшанували пам’ять загиблих героїв», - йдеться у повідомленні.

У Краматорську вшанували пам’ять захисників Донецького аеропорту / Фото: Краматорська міська рада

На знак шани загиблих, серед яких було багато військовослужбовців 81-ї окремої аеромобільної бригади, присутні поклали квіти до монумента.

Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко підкреслив, що Донецький аеропорт став символом незламності та величі бойового духу українських солдатів та добровольців.

«Кіборги – саме так назвали їх вороги. Тоді не витримав бетон, а не вони. Захист аеропорту став легендарним, він увійшов у світову новітню історію як приклад згуртованості всієї нації та перемоги духу над підступністю», - заявив мер.

Як повідомлялося, 16 січня в Україні відзначається День пам’яті захисників Донецького аеропорту, встановлений за ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили цей стратегічний об’єкт. За стійкість, безстрашність і непереможність українських захисників ДАПу назвали «кіборгами».

Оборона Донецького аеропорту від російських окупантів тривала з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року.

На січень 2015 року припадають найкривавіші та найзапекліші бої. 13 січня внаслідок масованих ворожих обстрілів завалилася диспетчерська вежа, зображення якої стало символом оборони аеропорту. Далі бої точилися за поверхи нового терміналу. 18-20 січня українські військові утримували перший поверх, а підвал та верхні поверхи контролював ворог.

Окупанти, скориставшись перемир’ям для евакуації своїх убитих і поранених, замінували перекриття будівлі і підірвали їх. У ці дні, в результаті підриву терміналу, загинули 58 захисників-«кіборгів». Загалом, за офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули близько 100 військових.